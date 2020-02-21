Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

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Sergei Chirikov/Pool/AP

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Наш президент подчеркнул необходимость сдерживания режима [президента Сирии Башара Асада] в Идлибе и предотвращения гуманитарной катастрофы», — сообщила турецкая сторона.

Эрдоган также заявил о намерении придерживаться сочинских соглашений по Сирии.

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