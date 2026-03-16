Ученых удивила скорость восстановления жизни на Земле после гибели динозавров

Жизнь на Земле начала восстанавливаться после падения астероида, уничтожившего динозавров, гораздо быстрее, чем считалось ранее. Новые виды микроскопических морских организмов появились всего через несколько тысяч лет после катастрофы. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине. Работа опубликована в журнале Geology.

Около 66 миллионов лет назад астероид диаметром около 10 км упал в районе современного полуострова Юкатан, образовав кратер Чиксулуб. Удар вызвал глобальные пожары, резкие климатические изменения и массовое вымирание, в результате которого исчезли динозавры и многие другие виды.

Долгое время считалось, что восстановление экосистем заняло десятки тысяч лет. Однако новое исследование показало, что эволюционные процессы могли начаться гораздо раньше.

«Это невероятно быстро, — сказал руководитель исследования, геолог Крис Лоури из Института геофизики Техасского университета. — Наша работа показывает, как быстро новые виды могут появляться после экстремальных событий и как быстро начала восстанавливаться окружающая среда после удара Чиксулуб».

Ученые изучали микроскопические морские организмы — фораминиферы, чьи известковые оболочки хорошо сохраняются в морских осадках. Их появление в геологических слоях часто используют как индикатор восстановления морских экосистем.

Чтобы уточнить хронологию событий, исследователи проанализировали данные о концентрации изотопа гелия-3 в осадочных породах. Этот изотоп накапливается в морских отложениях с постоянной скоростью и позволяет более точно определить время их формирования.

Используя данные из шести геологических разрезов в Европе, Северной Африке и Мексиканском заливе, ученые пересчитали скорость накопления осадков после катастрофы. Это позволило определить, когда в ископаемой летописи впервые появились новые виды планктона.

Оказалось, что один из ключевых видов фораминифер — Parvularugoglobigerina eugubina — возник через 3,5–11 тысяч лет после падения астероида. Некоторые другие виды появились еще раньше — менее чем через 2000 лет.

По оценкам исследователей, в течение примерно шести тысяч лет после катастрофы возникло от 10 до 20 новых видов этих организмов.

«Скорость восстановления показывает, насколько жизнь устойчива. То, что сложные экосистемы начали формироваться буквально за геологическое мгновение, действительно удивительно», — отметил соавтор исследования, профессор Пенсильванского университета Тимоти Бралоуэр.

Хотя полное восстановление биоразнообразия заняло миллионы лет, результаты работы показывают, что эволюция может происходить очень быстро после массовых вымираний. По словам ученых, это также свидетельствует о высокой способности жизни адаптироваться даже после глобальных катастроф.

