Афганистан обвинил Пакистан в ударе по центру реабилитации наркозависимых

Военно-воздушные силы Пакистана атаковали центр реабилитации наркозависимых в Кабуле. Об этом заявил представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид, пишет ТАСС.

По его словам, есть жертвы среди наркозависимых, проходивших лечение. Также несколько пациентов получили ранения.

3 марта Пакистан атаковал авиабазу Баграм в Афганистане, в результате чего были разрушены как минимум два больших склада и один авиационный ангар. База на протяжении 20 лет была центром управления американской военной кампанией в Афганистане и является ценным активом для талибов (движение внесено в список террористических организаций).

27 февраля Афганистан объявил о начале военной операции против Пакистана. Бои начались в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика — регионах, расположенных вдоль линии Дюранда, которая признана Кабулом как граница между двумя странами, хоть и остается неподтвержденной границей международным сообществом. Пакистан подтвердил столкновения, заявив, что его силы безопасности были вынуждены ответить на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

