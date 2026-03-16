В Саратове прохожая украла золото у упавшей на улице пенсионерки

В Саратове женщина помогла упавшей пенсионерке и украла у нее золото

В Саратове полиция задержала 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже золотых украшений у пенсионерки, которой она помогла встать после падения на улице, ущерб составил 70 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел 11 февраля на улице Октябрьской. 68-летняя женщина возвращалась домой, упала, к ней подошла незнакомая девушка. Она помогла пенсионерке подняться и проводила до подъезда. Дома женщина обнаружила пропажу золотой цепочки, кольца и сережек. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

Подозреваемую нашли — ею оказалась 30-летняя безработная жительница Кировского района, ранее не судимая. Она призналась, что сняла украшения и сдала их в ломбард за 35 тысяч рублей, деньги потратила. Возбуждено уголовное дело о краже.

