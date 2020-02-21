Посольство РФ отреагировало на задержание россиянки в Испании по запросу США

Департамент информации и печати МИД России в заявлении на своем сайте сообщил, что Россия окажет максимальное содействие российской переводчице Олесе Красиловой, задержанной в Испании по запросу США.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О.Л.Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанную уже посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах. Они передали девушке необходимые вещи.

Ранее стало известно о задержании россиянки Олеси Красиловой в Испании. Предполагается, что это связано с обвинениями девушки со стороны США в передаче биоматериала третьим лицам во время работы в американском посольстве.

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