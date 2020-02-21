В Ухани появится еще 19 временных больниц из-за коронавируса

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Вице-мэр китайской Ухани Ху Ябо заявил, что в городе, в котором находится очаг распространения нового коронавируса, возведут еще 19 временных больниц. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация с инфекцией по-прежнему серьезная, несмотря на уменьшение числа новых инфицированных и людей с повышенной температурой.

«Количество заразившихся каждый день заметно увеличивается, и крайне необходимы дополнительные больничные койки», — сказал Ябо.

Он подчеркнул, что китайские власти будут увеличивать потенциал госпиталей, чтобы принимать в них еще большее число зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло 76,7 тысяч человек. По последним данным, из-за вспышки коронавируса в КНР умерли 2250 человек, а вылечиться от болезни сумели 18 854 пациентов.

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