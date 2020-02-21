В Москве более 20 китайских туристов сбежали от врачей

В Москве более 20 граждан Китая сбежали от медиков, предает РЕН.

Отмечается, что прибывших из КНР туристов остановили 20 февраля при входе на станцию метро «Новослободская». При них были свидетельства с предписанием находиться в гостинице на карантине, однако туристы решили отправиться на экскурсию.

На место были вызваны полицейские и скорая помощь. Увидев «скорую», туристы если в экскурсионный автобус и уехали. По словам гида, у них был запланирован поход в театр на Таганке.

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