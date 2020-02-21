О возможности скрытого заражения коронавирусом рассказали в России

Российские врачи рассказали о возможности скрытого заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщают «Известия».

Так руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что попасть в группу зараженных могут и те пациенты, которые никогда не посещали Китай, а также не вступали в контакт с заболевшими.

Он уточнил, что коронавирус мог попасть в их организм из-за контакта с людьми, которые прибыли из КНР без ярко выраженных симптомов.

Врач напомнил, что в Южной Корее есть пациенты, у которых врачи не могут установить контакт с ранее инфицированными людьми.

«Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», — заключил Волчков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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