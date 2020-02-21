В МИД отреагировали на украинские протесты из-за эвакуации из Китая

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали протесты на Украине в связи с эвакуацией из Китая украинцев в связи с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019. Соответствующие заявления были опубликованы в Facebook официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, то протесты возле санатория в Новых Санжарах, куда были помещены эвакуируемые, отражают обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизацию управления.

Представитель МИД добавила, что выразила мнение, что на Украину напала «злоба и лень», а также указала на то, что в стране ненавидят тех, кто не вписывается в «заданные стандарты».

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ?», — написала Захарова.

Она также добавила, что недовольства в Полтавской области прошли в день годовщины событий на майдане.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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