В ГД поддержали идею использования ФСО боевой техники
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В Госдуме в первом чтении депутаты приняли законопроект, расширяющий возможности сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщается на сайте ГД.
Отмечается, что в федеральный закон «О государственной охране» может быть добавлена поправка о разрешении сотрудникам ФСО использовать боевую технику в время работы.
Также командиры подразделений получат право отдать приказ о применено техники.
В документе с поправками также уточняется ответственность, которые могут понести сотрудники ФСО за нанесенный вред при использовании техники.
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