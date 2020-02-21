В ГД поддержали идею использования ФСО боевой техники

В Госдуме в первом чтении депутаты приняли законопроект, расширяющий возможности сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщается на сайте ГД.

Отмечается, что в федеральный закон «О государственной охране» может быть добавлена поправка о разрешении сотрудникам ФСО использовать боевую технику в время работы.

Также командиры подразделений получат право отдать приказ о применено техники.

В документе с поправками также уточняется ответственность, которые могут понести сотрудники ФСО за нанесенный вред при использовании техники.

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