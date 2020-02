ВОЗ ждет результатов испытаний двух лекарств от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что организация ждет результатов клинических тестов двух лекарств от нового типа коронавируса COVID-2019, говорится на странице ВОЗ в Twitter.

«Мы ожидаем предварительные результаты через три недели», — говорится в сообщении.

Одно из лекарств сочетает два препарата от ВИЧ — лопинавира и ритонавира, а второе — антивирусное средство под названием ремдизивир.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами. По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, составило 75 тысяч человек, зафиксировано 2,1 тысячи случаев смертельных исходов.

