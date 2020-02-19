ФАС зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторинга динамики цен на средства индивидуальной защиты за период с 10 по 17 февраля.

Уточняется, что под дефицитом подразумевается нехватка масок в более чем 50% обследованных аптеках.

При этом рост розничных цен на маски в Москве по состоянию на 17 февраля составил 900% по сравнению 31 декабря 2019 года. В Карачаево-Черкесии этот показатель составил 100%.

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