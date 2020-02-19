Власти Тюмени заявили об окончании карантина для эвакуированных из КНР россиян

Россияне и граждане стран СНГ, которые были эвакуированы из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, покинут учреждение в связи с окончанием карантинного периода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента здравоохранения Тюменской области Инну Куликову.

По ее словам, первых 62 эвакуированных из КНР человек доставят в аэропорт.

Куликова уточнила, что они полетят в Москву.

«Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом», — добавила Куликова.

Ранее самолеты ВКС России 5 февраля доставили в Тюмень из пораженного коронавирусом 2019-nCoV Уханя 128 россиян и 16 граждан других стран. После этого эвакуированных отвезли в реабилитационный центр, где они провели 14 дней в карантине.

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