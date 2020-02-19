Власти Тюмени заявили об окончании карантина для эвакуированных из КНР россиян
Россияне и граждане стран СНГ, которые были эвакуированы из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, покинут учреждение в связи с окончанием карантинного периода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента здравоохранения Тюменской области Инну Куликову.
По ее словам, первых 62 эвакуированных из КНР человек доставят в аэропорт.
Куликова уточнила, что они полетят в Москву.
«Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом», — добавила Куликова.
Ранее самолеты ВКС России 5 февраля доставили в Тюмень из пораженного коронавирусом 2019-nCoV Уханя 128 россиян и 16 граждан других стран. После этого эвакуированных отвезли в реабилитационный центр, где они провели 14 дней в карантине.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Благодарна, что не бросили»: как прошла эвакуация из Уханя
— Губернатор Тюменской области рассказал, почему регион выбрали для эвакуации россиян из Китая
— Эвакуированных из Китая россиян поместят на карантин в Тюменской области