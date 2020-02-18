Экс-вице-премьера Чувашии приговорили к 4,5 годам колонии

Ленинский районный суд Чебоксар вынес решение в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за хищение бюджетных средств.

Уточняется, что решение было вынесено в соответствии со статьей 285 УК России «Злоупотребление полномочиями». Ему также запретили занимать определенные должности в течение трех лет.

По данным следствия, ущерб от деятельности Аврелькина составил свыше 23,8 млн рублей.

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