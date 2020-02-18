Мать Винника обратилась к Макрону с просьбой об объективном разбирательстве

Мать россиянина Александра Винника Вера Винник, находящегося под стражей в Париже, передает через российское посольство обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее выступление на пресс-конференции.

Отмечается, что мать Винника просит Макрона обеспечить ее сыну равное с европейцами право на беспристрастное и объективное разбирательство. Обращение к президенту Франции будет направлено в письменном виде через посольство России в Париже, добавила Вера Винник.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию.

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