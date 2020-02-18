Прокуратура проверит поликлинику в Пермском крае, где пациенту с ВИЧ отказали в помощи

Прокуратура приступила к проверке информации, согласно которой в поликлинике поселка Ныроб в Пермском крае медики отказались помочь пациенту с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщили СМИ, а позднее подтвердила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова, ранее судимый местный житель с ВИЧ обратился в медучреждение с целью узнать, где он может получить бесплатные лекарства.

Врач, как сообщается, услышав вопрос пациента, закричала, чтобы он немедленно отошел от стола. Она также заявила, что он «сейчас всех перезаражает».

Отмечается, что терапевт также разгласила его диагноз, так как громко кричала о нем.

После случившегося Минздрав начал проверку. Историей также заинтересовалась прокуратура Чердынского района.

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