Венский суд разрешил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо

Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы на решение об экстрадиции бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 октября суд принял решение экстрадировать Мазо на родину.

Во вторник, 18 февраля, запрос на экстрадицию бывшего российского чиновника из Вены вступил в силу.

Мазо обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, однако, по данным следствия, он скрылся за границей. Его объявили в России в международный розыск. Также российская сторона заочно предъявила Мазо обвинение в мошенничестве. Бывшему чиновнику, ранее судимому по «делу реставраторов», грозит на родине до 10 лет лишения свободы.

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