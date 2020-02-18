При пожаре в крупнейшем ТЦ Баку пострадали восемь человек

В результате пожара в крупнейшем торговом центре Баку «Садарак» («Sədərək») пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединение управления территориальными медицинскими подразделениями.

Отмечается, что на место инцидента прибыли пять бригад скорой помощи.

Пострадавшим оказали помощь на месте. Одного человека с травмой головы направили в больницу.

Площадь пожара пока неизвестна.

Торговый центр «Садарак» находится в пригороде Баку, он занимает площадь в 100 гектаров.