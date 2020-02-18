В Башкирии трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме

Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС.

Происшествие произошло в Уфимском районе в населенном пункте Октябрьский. Бревенчатый размером 7х8 метров загорелся на улице Салавата Юлаева.

«В ходе тушения на месте пожара обнаружены трое погибших мужчин», — сообщили в ведомстве.

Причины пожара и его обстоятельства будут устанавливать следователи и дознаватель МЧС. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.