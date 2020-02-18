В Москве во вторник ожидается до +4°C. Об этом сообщают «Метеоновости».

Синоптики обещают облачную с прояснением погоду, местами пройдут небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в столице составит от +2°C до +4°C, а в Московской области от 0°C до +5°C.

Ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст.

Относительная влажность воздуха около 70%.

С более подробным прогнозом погоды можно ознакомиться на странице погоды.