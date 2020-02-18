Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи человек

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 72 436 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что за прошедшие сутки заразились 1886 человек, 98 болеющих умерли, выздоровели 1701 пациент.

На данный момент всего заболели коронавирусом 72 436 человек, из них 1 868 человек скончались, 12 552 человека выписаны из больниц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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