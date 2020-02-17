Сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подверждать свой возраст при покупке алкоголя, передает «Известия».

Предполагается, что после оформления покупки и выбора способа оплаты сайты будут предлагать пройти идентификацию через портал госуслуг. Далее для подтверждения покупателю будет нужно сказать на камеру пять цифр с экрана.

Оплаченные покупки будут доставлять курьерские службы и «Почта России».

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