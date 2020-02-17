Студентку МГУ положили в больницу с подозрением на коронавирус

Студентку из Китая, которая учится в МГУ, отправили в больницу с подозрением на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, 23-летнюю девушку отвезли в медицинское учреждение прямо из общежития.

Отмечается, что там у нее обнаружили температуру и признаки ОРВИ. Теперь китаянке нужно будет сдать анализы на коронавирус.

Согласно имеющейся информации, в начале февраля девушка побывала в КНР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, из-за инфекции в Китае умерли уже 1775 человек.

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