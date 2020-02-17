В Подмосковье сотрудника МВД задержали за производство и сбыт наркотиков

В Подмосковье сотрудники МВД задержали полицейского за производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Как отмечается, задержан оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

Следствие установило, что он и его знакомый занимались незаконным производством и сбытом психотропного вещества, предположительно амфетамина.

После служебной проверки было принято решение об увольнении подозреваемого со службы. Мужчина привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Как отметили в МВД, его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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