Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, март будет по-настоящему зимнем месяцем и такое понижение температуры после фантастически теплой зимы вполне естественно. Согласно прогнозам, температура воздуха в марте в среднем опустится до -10 °C.

«Это совершенно нормальное явление... В марте с большой вероятностью будет понижение до минус 7°C–10°C», — добавил он.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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