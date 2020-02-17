В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess

В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает «Интерфакс».

«Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей», — уточнили в МИД.

В ведомстве рассказали, что необходимо дождаться завершения карантина и потом уже решать вопрос об эвакуации граждан РФ. Стоит отметить, что на борту корабля находятся 3,7 тысяч людей, в том числе 24 россиянина.

Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. По последним данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 355 человек.

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