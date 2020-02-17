От коронавируса за сутки погибли 100 человек
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Число жертв нового типа коронавируса COVID-2019 за сутки увеличилось на 100 человек в Хубэе Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти.
Отмечается, что всего от заболевания скончались 1 696 человек.
Кроме того, заболевшими числятся 69288 пациентов, а излечились — 6 639.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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