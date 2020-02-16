В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Уточняется, что задержанные признаны виновными в совершении административного правонарушения из-за неповиновения законному распоряжению сотрудника органов ФСБ.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали маломерное судно с украинскими браконьерами, которые ловили рыбу в западной части Азовского моря. При досмотре борта были обнаружены около 300 рыб вида камбала-калкан, а также ставную сеть, которая является незаконным орудием лова. Украинцев вместе с судном доставили в Керчь для разбирательства по данному инциденту.

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