После поножовщины в московском храме возбуждено уголовное дело

По факту нападения мужчины на прихожан храма в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она уточнила, что дело возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Волк также сообщила, что у напавшего при себе был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, изъятое вещество является марихуаной.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель Липецкой области во время службы в храме в центре Москвы забежал в алтарь и ранил ножом двух служителей церкви.

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