Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Тайване
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Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на Тайване, сообщает Центральное телевидение Китая на своей странице в Twitter.
Жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина, в последнее время не выезжавший за пределы острова, говорится в сообщении.
Кроме того, Тайвань подтверждает два новых случая заражения, на данный момент число заболевших на острове составляет 20 человек.
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