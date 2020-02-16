Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Тайване

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Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на Тайване, сообщает Центральное телевидение Китая на своей странице в Twitter.

Жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина, в последнее время не выезжавший за пределы острова, говорится в сообщении.

Кроме того, Тайвань подтверждает два новых случая заражения, на данный момент число заболевших на острове составляет 20 человек.

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