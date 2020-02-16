Мужчина в Петербурге столкнул в реку женщину, затем пытался ее спасти и погиб

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в Фонтанку женщину, затем, пытаясь спасти ее, утонул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Уточняется, что мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, перебросил женщину через ограждение.

После этого он пытался достать женщину с помощью подручных средств, в последствии также спрыгнув в воду.

Пострадавшую извлекли на берег и с переохлаждением госпитализировали.

Для поиска мужчины на место были направлены водолазы, которые обнаружено тело.