Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Кая Каллас прибыла в Киев

МИД Украины: в Киев прибыла Кая Каллас на заседание ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев. На железнодорожном вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, говорится в Telegram-канале дипведомства.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как Каллас выходит из вагона. Ее приветствует украинская делегация во главе с Сибигой. Дипломаты обнимаются и целуются при встрече.

31 марта в Киеве ожидается заседание ЕС. Кая Каллас и главы МИД стран Евросоюза обсудят с Андреем Сибигой поддержку Украины со стороны политического объединения. Каллас сообщала, что европейская делегация прибудет в Киев «с четким посланием о том, что Россия должна понести ответственность за свои военные преступления».

До этого Каллас объяснила, почему «проводит четкую линию против России». Она заявила, что делает это, чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году. Каллас отметила, что принадлежит к поколению, которое родилось во время оккупации. По ее словам, ситуация изменилась после распада СССР, но память о том времени останется с ней навсегда.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!