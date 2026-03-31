Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев. На железнодорожном вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, говорится в Telegram-канале дипведомства.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как Каллас выходит из вагона. Ее приветствует украинская делегация во главе с Сибигой. Дипломаты обнимаются и целуются при встрече.

31 марта в Киеве ожидается заседание ЕС. Кая Каллас и главы МИД стран Евросоюза обсудят с Андреем Сибигой поддержку Украины со стороны политического объединения. Каллас сообщала, что европейская делегация прибудет в Киев «с четким посланием о том, что Россия должна понести ответственность за свои военные преступления».

До этого Каллас объяснила, почему «проводит четкую линию против России». Она заявила, что делает это, чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году. Каллас отметила, что принадлежит к поколению, которое родилось во время оккупации. По ее словам, ситуация изменилась после распада СССР, но память о том времени останется с ней навсегда.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».