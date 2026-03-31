В Омске мужчины отрезали школьнику волосы из-за внешнего вида

Telegram-канал Инцидент Омск

Компания мужчин издевалась над подростком в Омске из-за внешнего вида. Об этом сообщает «Инцидент Омск».

На кадрах с места заметно, как два взрослых человека ведут несовершеннолетнего к гаражу, где находится еще несколько мужчин. При этом на юноше нет верхней одежды.

Остановившись, один из участников конфликта остригает два клока волос. По данным Telegram-канала, перед этим молодого человека избили. После этого его якобы несколько часов не отпускали даже, когда пришли родители. Причиной такого поведения стало недовольство длинными волосами школьника.

Первыми тревогу забили дети, которые стали очевидцами происходящего. Они якобы звали на помощь, но «никто не вызвался».

Семья пострадавшего обратилась в полицию. Как рассказали в управлении МВД по региону, заявление написала мать. По версии правоохранителей, причиной стал конфликт. Юноша вместе с друзьями бросал камни, кто-то из них попал в автомобиль. Между владельцем и компанией произошла ссора, которая закончилась около гаражей.

Всех участников конфликта уже установили.

Ранее уральские школьники издевались над инвалидом, бросая ему в ноги петарды, и попали на видео.

 
