Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции. Видеозапись общения губернатора с журналистами опубликована в группе «ВГТРК Кострома» в социальной сети «Вконтакте».

В ходе пресс-конференции губернатор выразил недовольство существующими методами борьбы с коррупцией. По его словам, русские люди за все берутся «с залихватской удалью» и побеждают «самих себя в том числе».

В настоящее время уже возникают вопросы, считается ли коррупцией подарок жены, пояснил свой тезис Ситников.

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