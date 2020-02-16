Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции. Видеозапись общения губернатора с журналистами опубликована в группе «ВГТРК Кострома» в социальной сети «Вконтакте».
В ходе пресс-конференции губернатор выразил недовольство существующими методами борьбы с коррупцией. По его словам, русские люди за все берутся «с залихватской удалью» и побеждают «самих себя в том числе».
В настоящее время уже возникают вопросы, считается ли коррупцией подарок жены, пояснил свой тезис Ситников.
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