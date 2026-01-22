Политолог указал на важный нюанс в заявлении Путина про Гренландию

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина по поводу Гренландии.

По словам эксперта, Москва могла «отзеркалить» позицию США по Украине, начав говорить о нерушимости границ и необходимости проводить там референдум. Именно так говорил американский лидер Дональд Трамп о конфликте в Донбассе в свой первый первый свой срок. Однако Путин не стал этого делать, обратил внимание Пинчук.

«Это серьезный компромисс. И этот компромисс уже требует ответных действий со стороны американцев. Посмотрим, будут ли они», — сказал он.

Накануне, в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, президент России заявил, что ситуация вокруг Гренландии не касается Москвы.

Глава государства напомнил, что у РФ есть опыт решения подобных вопросов с США. По его словам, в XIX веке страна продала американской стороне Аляску за $7,2 млн. На примере штата он оценил стоимость Гренландии в $250 млн.

Ранее в Гренландии заявили, что в водах острова нет российских судов.