В Госдуме назвали дураком главу МО Украины после слов об убийстве 50 тыс. россиян

Заявление главы минобороны Украины Михаила Федорова о стратегии убивать 50 тысяч российских солдат в месяц говорит о том, что у него нет военного образования, он «просто дурак». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Это какой-то очередной выродок (украинского лидера Владимира. – «Газета.Ru») Зеленского, который пытается поднять боевой дух армии вот такими дешевыми высказываниями. Сразу видно, человек далекий от военного дела», — подчеркнул депутат.

По словам Колесника, слова Федорова об убийстве 50 тысяч российских военных в месяц говорят о том, что он «просто дурак».

«Я думаю, что ему за эти слова придется поплатиться», — подытожил парламентарий.

Михаил Федоров назвал стратегической целью Киева убийство 50 тысяч российских военных в месяц. По его словам, такую задачу ему лично поставил украинский президент Владимир Зеленский. Федоров уточнил, что в прошлом месяце ВСУ якобы ликвидировали 35 тысяч бойцов армии РФ.

Ранее в Раде назвали «больной» стратегию нового главы МО по убийству 50 тыс. россиян.