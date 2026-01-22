В Минобороны рассказали о сбитых целях в зоне СВО

Российские военные за прошедшие сутки сбили 224 дрона Вооруженных сил Украины и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотника», — сказано в сообщении.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, все дроны были самолетного типа.

До этого в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль. Инцидент произошел на территории предприятия в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. Удар беспилотника повредил грузовик и ранил водителя, который получил осколочные ранения предплечья и ноги. Раненого на скорой помощи отправили в городскую больницу №2 Белгорода.

20 января глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска целенаправленно атаковали беспилотником гражданский автомобиль в городе Шебекино.

Ранее в Белгородской области чиновник попал под удар двух украинских БПЛА.