Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Приморье, есть пострадавшие

МВД: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Хасанском округе Приморья
Александр Вильф/РИА Новости

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Хасанском округе Приморья. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает УМВД региона.

«По предварительной информации, столкновение произошло на автодороге «Раздольное - Хасан» около поселка Барабаш. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на место ДТП выехали сотрудники полиции, руководство ГАИ региона и медики.

15 января на федеральной трассе ЧитаХабаровск произошло столкновение автобуса с вахтовиками с большегрузным автомобилем.

По предварительной информации, фура после поломки остановилась на 728-м километре. Ехавший в Амурскую область автобус Yutong с рабочими врезался в нее, несмотря на установленные водителем грузовика предупреждающие знаки.

Двух пострадавших отправили в больницу, одного из них спасти не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Минусинске Красноярского края произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Москве столкнулись трамвай и электробус.
 
