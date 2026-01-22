Размер шрифта
УАЗ хочет производить внедорожники в Пакистане

Motor: сборку УАЗ могут наладить в Пакистане
УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) подтвердил возможность запуска сборочного производства своих внедорожников в Пакистане. Об этом корреспонденту журнала Motor рассказали в пресс-службе предприятия.

«Пакистан по-прежнему представляет интерес, который, не исключено, в перспективе сможет вылиться в реальные шаги по организации взаимовыгодного сотрудничества с южно-азиатской республикой», — сообщили в пресс-службе автозавода.

При этом в настоящее время основные экспортные усилия УАЗ сосредоточены на других направлениях, таких как страны Латинской Америки, Северной Африки и СНГ. Точные сроки возможного старта сборки в Пакистане не называются.

Переговоры о сотрудничестве ведутся с 2017 года. Тогда о готовности обсуждать совместное производство УАЗов в Пакистане заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В 2021 году российская сторона подтвердила интерес как к прямым поставкам готовых автомобилей, так и к организации на месте крупноузловой сборки (SKD).

Ранее сообщалось, что популярные в РФ гибридные кроссоверы Zeekr начали массово ломаться.

