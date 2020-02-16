Одноклассница рассказала об убитой в Калининграде женщине

Одноклассница женщины погибшей в результате стрельбы на рынке в Калининграде, рассказала о ней. Интервью опубликовал телеканал «360».

Знакомая рассказала, что девушка стала работать на рынке сразу после окончания школы в 2000 году. Сначала она была наемным работником, а потом открыла собственную торговую точку. При этом женщина всегда была улыбчивая и практически не ссорилась с людьми.

«Она вряд ли могла сама спровоцировать конфликт», — сказала ее одноклассница.

15 февраля на Центральном рынке в Калининграде мужчина устроил стрельбу. В результате случившегося погибли муж, беременная жена и сам стрелок. Также был ранен несовершеннолетний сын пары. В СК заявили, что причиной стрельбы стала личная неприязнь 63-летнего мужчины к своим жертвам.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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