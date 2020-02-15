Власти Калининграда подтвердили смерть двух человек при стрельбе

Власти Калиниграда подтвердили, что два человека погибли в результате стрельбы в центре города. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при стрельбе был ранен ребенок.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, что в центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу по прохожим.

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— Источник: в центре Калининграда произошла стрельба