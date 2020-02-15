Тело младенца обнаружили в пакете под Самарой
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В Самарской области на улице был найден пакет, в котором находилось тело младенца. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Октябрьск.
Уточняется, что тело четырехлетней девочки обнаружил прохожий.
На данный момент следствием возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Произведено задержание родителей убитой.
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