Тело младенца обнаружили в пакете под Самарой

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Самарской области на улице был найден пакет, в котором находилось тело младенца. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Октябрьск.

Уточняется, что тело четырехлетней девочки обнаружил прохожий.

На данный момент следствием возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Произведено задержание родителей убитой.

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