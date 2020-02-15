В Европе умер первый человек от коронавируса
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В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
80-летний турист из Китая скончался во Франции.
По словам министра здравоохранения страны Аньесы Бузен, мужчина прибыл из провинции Хубэй, где возник очаг распространения вируса.
Он находился в европейской стране с 16 января. Гражданина КНР госпитализировали в больницу Bichat, когда ему стало плохо.
25 января медики поместили его в карантин, спустя несколько дней его состояние ухудшилось и достигло критической точки.
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