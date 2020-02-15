В Европе умер первый человек от коронавируса

В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

80-летний турист из Китая скончался во Франции.

По словам министра здравоохранения страны Аньесы Бузен, мужчина прибыл из провинции Хубэй, где возник очаг распространения вируса.

Он находился в европейской стране с 16 января. Гражданина КНР госпитализировали в больницу Bichat, когда ему стало плохо.

25 января медики поместили его в карантин, спустя несколько дней его состояние ухудшилось и достигло критической точки.

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