«Сын Хаменеи неприемлем»: Трамп заявил о намерении участвовать в выборе лидера Ирана

Трамп заявил о намерении выбрать лидера Ирана и отверг кандидатуру сына Хаменеи
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана так же, как это происходило в Венесуэле.

При этом американский лидер отверг кандидатуру сына бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабы, который является наиболее вероятным преемником.

«Сын Хаменеи — слабая фигура. Я должен участвовать в назначении, как это было с Делси [Родригес] в Венесуэле», — сказал Трамп.

Он объяснил, что выступает против Моджтабы, поскольку сын продолжит политику отца, в результате чего «через пять лет» начнется новое противостояние США и Ирана.

«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим видеть человека, который принесет Ирану гармонию и мир», — добавил Трамп.

В настоящее время сын Али Хаменеи Моджтаба рассматривается как главный кандидат на пост верховного лидера Ирана, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников. Кто еще может занять этот пост — в материале «Газеты.Ru».

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что если решение о назначении Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана утвердят, то это можно будет счесть как «щелчок по носу» США и Израилю. По мнению эксперта, сын Хаменеи сделает политику страны по отношению к этим двум государствам более агрессивной. Вместе с тем такой шаг будет символизировать мягкий переворот, отметил Сажин.

Ранее министр обороны Израиля пообещал, что военные уничтожат любого нового главу Ирана.

 
