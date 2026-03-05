Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Культура

Оператора «Ментовских войн» не стало во сне

Актер Искяндаров не жаловался на здоровье перед кончиной
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Российского кинооператора и актера Тимур Искяндаров не стало в возрасте 63 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга артиста Константина Рассолова.

По словам Рассолова, перед кончиной Искяндаров не жаловался на здоровье и имел много планов. Его не стало во сне.

«Он достраивал загородный дом, работал над запуском многосерийного фильма, заканчивал обустраивать свой дом за городом. Буквально несколько дней назад мы с ним созванивались, голос был вполне обычный. ни на что не жаловался», — вспоминает собеседник издания.

Тимур Искяндаров снимал четвертый и пятый сезоны «Агента национальной безопасности», четыре сезона «Улиц разбитых фонарей», два сезона «Ментовских войн», проекты «Последнее путешествие Синдбада», «Передел. Кровь с молоком», «Соло для пистолета с оркестром», «Тайны следствия» и другие. Снимался в сериалах «Клеймо» и «Крот 2».

Накануне не стало Марии Амораловой — супруги солиста «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова.

Ранее последняя постановка Николая Коляды прошла с аншлагом.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!