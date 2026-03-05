Оператора «Ментовских войн» не стало во сне

Российского кинооператора и актера Тимур Искяндаров не стало в возрасте 63 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга артиста Константина Рассолова.

По словам Рассолова, перед кончиной Искяндаров не жаловался на здоровье и имел много планов. Его не стало во сне.

«Он достраивал загородный дом, работал над запуском многосерийного фильма, заканчивал обустраивать свой дом за городом. Буквально несколько дней назад мы с ним созванивались, голос был вполне обычный. ни на что не жаловался», — вспоминает собеседник издания.

Тимур Искяндаров снимал четвертый и пятый сезоны «Агента национальной безопасности», четыре сезона «Улиц разбитых фонарей», два сезона «Ментовских войн», проекты «Последнее путешествие Синдбада», «Передел. Кровь с молоком», «Соло для пистолета с оркестром», «Тайны следствия» и другие. Снимался в сериалах «Клеймо» и «Крот 2».

