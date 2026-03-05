Дружившие с Майклом Джексоном братья подали на него в суд за серийную педофилию

В США четыре брата подали в суд за насилие на певца Майкла Джексона

Братья и сестра, «дружившие» в детстве с американской поп-звездой Майклом Джексоном, подали на него в суд за серийную педофилию. Об этом сообщает Independent со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд Калифорнии Эдвардом, Домиником и Альдо Касио, а также их сестрой Мари-Николь Порт.

В иске ответчиками указаны компания Майкла Джексона, а также различные лица, связанные с его имуществом. В иске утверждается, что Джексон познакомился с отцом Касио, когда тот работал в отеле, и начал «промывать детям мозги» с раннего возраста, накачивать их алкоголем и наркотиками и показывать порнографию, а после насиловать.

Персонал Джексона обвиняют в том, что он был осведомлен о жестоком обращении с детьми и содействовал звезде, якобы бронируя артисту номера в отелях рядом с детьми во время совместных путешествий.

Касио ранее защищали репутацию Джексона перед лицом обвинений в жестоком обращении с детьми, однако, по их словам, поняли о происходившем с ними больше после выхода обличающего артиста документального фильма HBO «Покидая Неверленд» в 2019 году.

Джексона не стало в 2009 году, вскоре после того, как в 2005 году был оправдан по всем пунктам обвинения в растлении малолетних. В 1994 году он, как утверждается, заплатил миллионы, чтобы урегулировать предыдущий иск о растлении малолетних, хотя и настаивал на своей невиновности на протяжении всего процесса.

После его кончины компания «Jackson estate», как утверждается, обманом вынудила братьев и сестер подписать мировое соглашение, освобождавшее Джексона от ответственности, говорится в иске.

Мартин Сингер, представляющий «Jackson estate», назвал иск «отчаянной попыткой подзаработать».

В январе Касио обратились в суд Беверли-Хиллз, требуя аннулировать соглашение с компанией Джексона. Судья отказался вынести немедленное решение.

