Азербайджан решил приостановить движение грузовиков через границу с Ираном

Азербайджан прекратил движение грузовиков через границу с Ираном

Азербайджан приостановил движение грузовых транспортных средств через границу с Ираном. Об этом заявило азербайджанское правительство.

В документе отмечается, что решение принято с учетом сложившейся ситуации после атак иранских беспилотников на аэропорт, школу и другие объекты гражданской инфраструктуры.

«Кабинетом министров принято решение о временном полном прекращении движения грузовых автомобилей на всех погранично-пропускных пунктах на азербайджано-иранской границе», — отмечается в заявлении.

До этого Азербайджан закрыл часть воздушного пространства страны на 12 часов после атаки иранских БПЛА. Ограничения введены на территории южного сектора Бакинского района на границе с Ираном.

5 марта на территорию Нахичеванской автономной республики в Азербайджане совершили налет иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из дронов врезался в аэропорт, еще один рухнул возле школы в селе Шекарабад. В результате ранения получили четыре мирных жителя.

Комментируя ситуацию, Генеральный штаб армии Ирана обвинил Израиль в запуске данных БПЛА. Иранские военные утверждают, что Израиль осуществил провокацию, чтобы впоследствии обвинить Исламскую Республику.

Ранее президент Азербайджана заявил о полной боевой готовности страны.