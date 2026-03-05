Названа площадь пожара, охватившего краеведческий музей в Петрозаводске

Пожар в краеведческом музее Петрозаводска распространился на площади 600 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

По словам собеседника агентства, никто не пострадал.

5 марта в центре Петрозаводска произошел пожар в историческом здании музея природы Карелии в Губернаторском парке. На месте инцидента работают спасательные службы, движение в районе пожара перекрыто.

По данным МЧС, здание музея находилось на реконструкции. В момент возгорания людей внутри не было, отметили в ведомстве.

Издание «КарелInform» пишет, что к тушению пожара привлечены семь единиц техники и 25 пожарных. Журналисты отмечают, что реставрационные работы в музее начались в 2019 году, после чего были приостановлены и вновь возобновлены в 2025 году.

