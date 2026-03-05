Популярные мусульманские имена для мальчиков: значение, традиции и правила выбора

Выбор имени в исламской традиции — не просто вопрос вкуса или семейных традиций. В хадисах подчеркивается, что в день воскресения людей будут звать по их именам и именам их отцов, а значит, имя должно быть благим и осмысленным. «Газета.Ru» вместе с экспертом по исламской культуре разбиралась, какие мусульманские имена для мальчиков считаются предпочтительными, а какие, наоборот, нежелательными и почему в последнее время возник тренд на традиционные имена.

Выбор имени в исламской культуре

В исламской традиции имя никогда не воспринималось как формальность. Оно не сводится к записи в документах или удобству обращения. Имя — часть религиозной идентичности человека, его первое включение в общину и символ принадлежности к вере.

В хадисе, переданном в сборнике «Сунан Абу Дауд», приводятся слова пророка Мухаммеда: «Поистине, вас будут звать в День воскресения вашими именами и именами ваших отцов, так выбирайте же хорошие имена».

Эта формула стала одним из главных аргументов в пользу того, что имя должно быть благим не только по звучанию, но и по содержанию. Более того, в ряде хадисов указывается, что пророк менял людям имена с негативным значением на более достойные.

Специалист по исламской культуре Давид Аляутдинов в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что в мусульманской традиции выбор имени — это действие, имеющее духовное и социальное значение. По его словам, речь идет не о жестком списке разрешенных вариантов, а о системе ценностных ориентиров. Родители обладают свободой, однако эта свобода ограничена принципами единобожия и уважения к человеческому достоинству.

as-artmedia/Shutterstock/FOTODOM

Хотя смысл имени имеет первостепенное значение, фонетика также играет роль. В современном обществе, где мусульманские семьи живут в многонациональной среде, родители учитывают, как имя будет звучать в сочетании с фамилией и отчеством. Слишком сложная транскрипция может привести к искажению смысла или ошибкам в произношении.

Давид Аляутдинов подчеркивает, что ислам не требует искусственного усложнения. Важно сохранить смысл и корректность, но при этом имя должно быть благозвучным и не становиться источником насмешек или социальной изоляции. В этом смысле религиозная традиция и здравый смысл идут рука об руку. Эксперт подчеркнул, что имя влияет не на саму судьбу, а на путь человека в этом мире, на его самоощущение и место в обществе.

Важный критерий при выборе имени — его связь с исламской историей. Традиционно поощряется выбор имен пророков, упомянутых в Коране: Ибрахим, Муса, Иса, Юсуф, Якуб и других. Эти имена связаны с образами терпения, верности и стойкости.

Особое место занимает Мухаммад — имя последнего пророка ислама. Оно считается одним из наиболее почитаемых в мусульманском мире. Производные формы — Ахмад, Мустафа — также широко распространены.

Эксперт добавляет, что выбор имени пророка или сподвижника — это не просто дань уважения к истории, а символическая связь с нравственным эталоном. Родители как бы задают ориентир: мужество Ибрахима, справедливость Умара, мудрость Али. Таким образом, имя становится частью воспитательной стратегии.

Какие имена недопустимы для мусульман

В исламской традиции недопустимо, чтобы имя содержало уничижительный, агрессивный или теологически некорректный смысл . Давид Аляутдинов поясняет, что особенно внимательно нужно относиться к именам, связанным с темой поклонения. В исламе поклонение принадлежит исключительно Аллаху, поэтому имена, в которых выражено рабство или служение кому-либо, кроме Всевышнего, считаются недопустимыми. В качестве примера он приводит имена вроде Абдуннаби, что означает «раб пророка» — подобная формулировка противоречит принципу строгого единобожия.

По словам эксперта, однозначно не рекомендуются и даже запрещаются имена, которые:

* Связаны с поклонением чему-либо, кроме Аллаха — поклонение принадлежит только Всевышнему.

* Содержат дурной или уничижительный смысл: имя, означающее что-то негативное, жестокое или недостойное.

* Являются тщеславными или претенциозными: например, имена тиранов прошлого, возвеличивающие их гордыню.

* Принадлежат исключительно неверующим или ассоциируются с другой религией. Если имя не несет в себе плохого смысла, но прочно связано с другой религией, его лучше избегать ради ясности и предотвращения путаницы.

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Имя должно поддерживать достоинство, но не культивировать тщеславие. Именно поэтому в хадисах зафиксированы случаи, когда пророк изменял людям имена с негативным или неуместным значением, тем самым подчеркивая, что слово, которым человека называют ежедневно, имеет значение для его самоощущения и положения в обществе.

Самые популярные имена для мальчиков в исламе

* Аббас — имя арабского происхождения со значением «суровый», «строгий», «решительный».

* Абдулла — в переводе с арабского означает «раб Всевышнего». Это одно из самых почитаемых мусульманских имен; так звали отца пророка Мухаммада, а также его родственников и сподвижников.

* Абдулкахар — составное имя со значением «раб Всемогущего, Покоряющего». Оно образовано от одного из божественных атрибутов — «Аль-Каххар», и выражает надежду родителей на то, что ребенок будет находиться под защитой и покровительством Всевышнего.

* Абдулхамид — имя, переводящееся как «раб Достойного хвалы». В его основе лежит эпитет «Аль-Хамид», относящийся к именам Всевышнего.

* Абдурашид — означает «раб Ведущего прямым путем». Оно образовано от имени «Ар-Рашид», одного из атрибутов Всевышнего, и символизирует пожелание духовной правильности и мудрости в жизни.

* Адиль — арабское имя со значением «справедливый», «честный», «беспристрастный». В форме с определенным артиклем относится к одному из божественных качеств, подчеркивая высшую справедливость Творца.

* Адип — переводится как «образованный», «воспитанный», «литератор». В арабской культуре это слово связано с понятием высокой культуры речи и утонченности, а также с уважением к знаниям и литературному наследию.

* Азамат — имя, получившее распространение у тюркских и кавказских народов, трактуется как «герой», «богатырь», «величественный». Оно подчеркивает силу характера и мужественность.

* Азат — имя персидского происхождения со значением «свободный», «независимый». В историческом контексте слово употреблялось по отношению к людям свободного сословия.

* Азиз — означает «могущественный», «дорогой», «уважаемый», «крепкий». В сочетании с артиклем входит в число имен Всевышнего, подчеркивая Его силу и величие.

* Айдар — имя тюркского происхождения, трактуемое как «подобный луне», «заметный», «мужественный». Считается родственным имени Хайдар, что означает «лев» и ассоциируется с храбростью.

* Айнур — имя, образованное из слов «ай» — «луна» и «нур» — «свет», переводится как «лунное сияние». Оно символизирует чистоту и мягкий свет.

* Айрат — имеет несколько версий происхождения: от арабского слова со значением «удивительный» либо от монгольского — «любимый», «дорогой». Имя подчеркивает особенность и ценность его носителя.

* Акрам — переводится как «щедрейший», «благороднейший», «почтенный». В арабской традиции это имя выражает уважение и признание высоких нравственных качеств.

* Али — одно из самых почитаемых имен в мусульманской традиции, означающее «высокий», «возвышенный».

* Алим — имя со значением «ученый», «знающий», «образованный». В исламской культуре так называют богословов и людей глубоких знаний; в форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Аман — означает «безопасность», «спокойствие», «защищенность», а также «крепкий», «здоровый». В исламской традиции это слово связано с идеей доверия и охраны.

* Аманулла — имя со значением «под защитой Всевышнего» или «милостью Бога». Оно подчеркивает надежду на Божественное покровительство и крепкое здоровье.

* Амин — переводится как «верный», «честный», «надежный». Это почетное прозвище пророка Мухаммада, подчеркивающее его безупречную репутацию еще до начала пророческой миссии.

* Амир — означает «правитель», «предводитель», «руководитель». В исламской истории этот термин использовался как титул главы государства или военачальника.

* Амирхан (Эмирхан) — тюрко-арабское имя со значением «главный правитель» или «верховный руководитель», объединяющее титул «эмир» и тюркский компонент «хан».

* Анас — имя со значением «дружелюбный», «приятный», «радующий». Его носил известный сподвижник пророка Мухаммада — Анас ибн Малик, который служил ему с детства и передал множество хадисов.

* Анвар (Анвер) — переводится как «самый светлый», «сияющий», «озаренный светом». Имя образовано от слова «нур» — «свет» и символизирует яркость и духовную чистоту.

* Анзор — имя, которое трактуют как «дальновидный», «заботливый», «соответствующий». Существует мнение, что оно имеет кавказское происхождение и лишь созвучно арабским словам.

* Арсен — имя греческого происхождения со значением «мужественный», «смелый». Оно связано с понятием мужской силы и доблести.

* Арслан — тюркское имя, означающее «лев». Образ льва традиционно символизирует храбрость, власть и благородство.

* Асад — арабское имя со значением «лев». Оно входит в почетное прозвище Хамзы ибн Абд аль-Мутталиба — «Лев Аллаха», подчеркивающее его отвагу.

* Ахмад (Ахмед) — означает «наиболее восхваляемый». Это одно из имен пророка Мухаммада, упоминаемое в исламской традиции.

* Аяз — древнетюркское имя со значением «ясный день», «безоблачный», а также «сообразительный». Оно символизирует светлую судьбу и ясность ума.

* Багаутдин — имя со значением «сияние религии». Его носил известный богослов Бахауддин Накшбанди — основатель суфийского ордена Накшбандия.

* Багдат — имя иранского происхождения, означающее «Богом данный», «Божий дар». Оно связано с названием древнего города Багдад.

* Бадретдин (Бедреддин) — переводится как «полная луна веры». Имя символизирует яркость и чистоту религиозного света.

* Бакир — означает «ранний», «опережающий». В исторической традиции известно имя Мухаммада аль-Бакира — потомка пророка, прославившегося своими знаниями.

* Бату (Батый) — монгольское имя со значением «крепкий», «надежный». Исторически известно благодаря хану Батыю — правителю Золотой Орды.

* Бахтияр — имя персидского происхождения, означающее «счастливый», «удачливый». Оно символизирует благополучие и успех.

* Башар — переводится как «человек», «людской род». Имя подчеркивает человеческую природу и простоту.

* Башир — означает «приносящий радостную весть». В религиозной традиции так называют того, кто возвещает добро и благие новости.

* Булат (Болат, Полат) — означает «сталь», «крепкий как металл». Булат — это особый прочный металл, из которого изготавливали знаменитые восточные клинки.

* Вазир — переводится как «министр», «советник правителя». В исламских государствах визирь занимал высокий государственный пост.

* Ваиз — означает «проповедник», «наставник», «оратор». Это имя связано с даром убеждения и наставления.

* Вафа — имя со значением «верность», «исполнение обещаний». Оно символизирует надежность и честность.

* Вели — означает «покровитель», «близкий друг», «святой». В исламской традиции так называют праведника, близкого к Богу.

* Вильдан — переводится как «сыновья», «юноши». В религиозных текстах этим словом обозначаются юные обитатели рая.

* Гази — означает «воин, совершающий поход». Исторически известно имя Османа Гази — основателя Османской династии.

* Галиб — переводится как «победитель», «превосходящий». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Гафур (Гаффар) — переводится как «прощающий», «милосердный». В форме с артиклем относится к именам Всевышнего.

* Гаяз (Гаяс) — означает «помощник», «спаситель». Имя выражает готовность прийти на помощь.

* Гаяр — переводится как «храбрый», «решительный», «смелый». Подчеркивает мужественный характер.

* Гуфран — означает «прощение», «милость». Связано с идеей снисхождения и милосердия.

* Далиль — переводится как «указатель», «проводник», «доказательство». Имя ассоциируется с наставничеством и правильным направлением.

* Дамир — означает «совесть», «внутренний голос», «разум». Подчеркивает нравственные качества человека.

* Даниль (Даниял) — имя со значением «Бог — мой судья». Известно по пророку Даниилу, почитаемому в библейской и исламской традиции.

* Данис — персидское имя, означающее «знание», «наука». Символизирует стремление к образованию.

* Даниф — переводится как «закатное солнце». Образное имя, связанное с красотой вечернего света.

* Данияз — означает «желание», «потребность». Подчеркивает искренность стремлений.

* Данияр — переводится как «умный», «благоразумный». Имя распространено у тюркских народов.

* Даужан — тюркское имя со значением «великодушный», «широкой души».

* Даулат (Давлет) — означает «богатство», «государство», «счастье». Имя связано с процветанием и успехом.

* Даут (Дауд) — имя пророка, означающее «возлюбленный». В исламской традиции Дауду была дарована книга Забур, а также мудрость и справедливость; в Библии он известен как царь Давид и считается отцом пророка Сулеймана.

* Дахи — персидское имя со значением «гений», «мудрец», «выдающийся мыслитель». Оно подчеркивает высокий интеллект.

* Даян — переводится как «судья», «воздающий по заслугам». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Джамбулат — составное имя, объединяющее значение «крепкий, как сталь» и «душа». Символизирует внутреннюю силу и стойкость.

* Джамиль — означает «красивый», «прекрасный». В форме с артиклем относится к одному из Божественных качеств.

* Дилияр — персидское имя со значением «сердечный», «душевный», «дорогой сердцу».

* Жамал — арабское имя, которое в зависимости от ударения имеет разные значения: при акценте на первый слог связано с образом верблюда и символизирует выносливость и трудолюбие, а при ударении на второй означает «красота», «привлекательность», «очарование». В исламской традиции слово «джамаль» также употребляется в значении Божественной красоты.

* Заид — переводится как «умножающийся», «растущий», «приумножающий». Имя ассоциируется с развитием, прибавлением благ и духовным ростом; известно благодаря сподвижнику пророка Мухаммада — Зайду ибн Харисе.

* Закария — имя древнееврейского происхождения со значением «помнящий Бога» или «о ком помнит Всевышний». Так звали одного из пророков, отца Яхьи, а также опекуна Марьям; он почитается в исламской, христианской и иудейской традициях.

* Заки — означает «чистый», «умный», «проницательный». Имя указывает на нравственную чистоту и природную сообразительность.

* Закир — переводится как «поминающий», «вспоминающий Бога». В религиозном контексте так называют человека, постоянно совершающего зикр — поминание Всевышнего.

* Замиль — имя со значением «товарищ», «друг», «коллега». Оно подчеркивает общительность и умение поддерживать дружеские связи.

* Зариф — означает «изящный», «утонченный», «остроумный». Имя подчеркивает воспитанность, чувство юмора и привлекательность.

* Зафар — переводится как «победа», «достижение цели». Имя выражает стремление к успеху; встречается также форма произношения Зуфар.

* Захид — означает «аскет», «благочестивый», «воздержанный». В исламской культуре так называют человека, ведущего скромный и богобоязненный образ жизни.

* Зиннат — переводится как «украшение», «драгоценность», «красота». Имя символизирует внешнюю и внутреннюю привлекательность.

* Зиннур — образовано из слов «обладатель» и «свет», трактуется как «сияющий», «озаренный светом». Имя ассоциируется с духовным просветлением.

* Зияд — переводится как «возрастающий», «увеличивающийся». Имя выражает пожелание роста, мужания и приумножения благ.

* Ибрагим — имя со значением «отец народов». Это арабская форма имени пророка Авраама, почитаемого в трех авраамических религиях как прародителя многих народов.

* Идрис — переводится как «усердный», «старательный», «изучающий». В исламской традиции это имя одного из пророков, которого считают символом знаний и мудрости.

* Икрам — означает «почтение», «уважение», «оказание чести». Имя подчеркивает благородство и уважительное отношение к людям.

* Ильгиз — имя тюркско-персидского происхождения со значением «путешественник», «странник». Ассоциируется со свободолюбием и открытостью миру.

* Ильдар — переводится как «властелин страны» или «обладающий родиной». Имя связано с лидерскими качествами и ответственностью.

* Ильдус — означает «любящий свою родину». Подчеркивает верность и преданность родным местам.

* Ильнар — составное имя со значением «огонь родины» или «свет отчизны». Символизирует внутреннюю энергию и патриотизм.

* Ильнур — переводится как «свет родной земли». Имя ассоциируется с добротой и просветлением.

* Ильсаф — образовано из слов «родина» и «чистый», «благородный». Подчеркивает нравственную чистоту и любовь к отчизне.

* Ильхам — означает «вдохновение», «озарение». Имя связано с творческим подъемом и духовным воодушевлением.

* Ильяс — имя со значением «Бог — моя сила» или «Божественное могущество». Так звали одного из пророков, известного в Библии как Илия.

* Инсаф — переводится как «справедливость», «совестливость», «честность». Имя символизирует нравственные качества.

* Ирек — татарское имя со значением «свободный», «независимый». Ассоциируется с самостоятельностью характера.

* Иркен — означает «щедрый», «широкой души», «обеспеченный». Подчеркивает великодушие и открытость.

* Ирфан — переводится как «знание», «просвещенность», «осознанность». В суфийской традиции связано с глубоким духовным познанием.

* Искандер — восточная форма имени Александр, переводимая как «победитель». Исторически ассоциируется с Александром Македонским.

* Ислам — означает «предание себя Богу», «покорность Всевышнему». Имя выражает религиозную преданность.

* Исмагил — имя со значением «Бог услышал». Так звали пророка, сына Ибрагима, известного в Библии как Измаил.

* Исматулла — переводится как «под защитой Бога» или «Божественная неприкосновенность». Имя выражает надежду на покровительство Всевышнего.

* Исрафил — имя ангела, который, согласно исламской традиции, возвестит о наступлении Судного дня. В переносном смысле связано с возвещением и силой.

* Исхак — означает «радость», «смех». Это имя пророка, второго сына Ибрагима, известного в Библии как Исаак.

* Ихсан — означает «благодеяние», «милосердие», «совершение добра». В исламском учении ихсан — это высшая степень веры.

* Кави — имя со значением «сильный», «могущественный», «обладающий внутренней мощью». В форме с определенным артиклем относится к одному из Божественных имен, подчеркивающих абсолютную силу Творца.

* Кавим — переводится как «прямой», «стойкий», «праведный». Имя указывает на честность характера и верность избранному пути.

* Кадер — означает «обладающий авторитетом», «уважаемый», «значимый». Также связано с понятием судьбы и предопределения, что придает имени философский оттенок.

* Кадир — переводится как «всемогущий», «обладающий силой». В сочетании с артиклем входит в число имен Всевышнего, отражая Его безграничные возможности.

* Камал — имя со значением «совершенство», «зрелость», «полнота развития». Оно подчеркивает гармоничность личности и стремление к идеалу.

* Камран — персидское имя, которое трактуется как «счастливый», «удачливый», «процветающий». Ассоциируется с успехом и жизненной силой.

* Кари — переводится как «чтец». В религиозной традиции так называют человека, который красиво и правильно читает Коран, нередко зная его наизусть.

* Кариб — означает «близкий», «приближенный», «друг». В форме с артиклем относится к одному из Божественных качеств — близости Всевышнего к человеку.

* Карибулла — имя со значением «приближенный к Богу». Оно выражает стремление к духовной близости и благочестию.

* Карим — переводится как «щедрый», «великодушный», «благородный». С определенным артиклем является одним из имен Всевышнего, обозначающим Его безграничную щедрость.

* Касым — означает «распределяющий», «справедливо делящий». Так звали старшего сына пророка Мухаммада, в честь которого он получил кунью Абу аль-Касым.

* Кахир — означает «побеждающий», «одолевающий». От этого слова происходит название города Каир — «аль-Кахира», что переводится как «победоносная».

* Каххар — переводится как «всепокоряющий», «обладающий непреодолимой мощью». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Каюм — переводится как «вечный», «самосущий», «неизменный». В сочетании с артиклем является одним из имен Всевышнего, подчеркивая Его непрерывное существование.

* Кирам — означает «благородный», «щедрый». В Коране этим словом названы почитаемые ангелы, записывающие поступки человека.

* Курбан — означает «жертва», «приближение к Богу через жертвенность». Связано с религиозной традицией жертвоприношения и символизирует преданность.

* Кыям — переводится как «восстание», «подъем», «воскрешение». Это слово используется для обозначения Дня воскресения — времени всеобщего воздаяния.

* Кямаль — вариант имени Камал, означающий «совершенство», «достижение зрелости». Подчеркивает гармоничное развитие личности.

* Латиф — переводится как «тонкий», «добрый», «деликатный», «милосердный». С определенным артиклем входит в число имен Всевышнего, отражая Его мягкость и благость.

* Локман — имя праведника, наделенного мудростью; его наставления приведены в одной из сур Корана. Значение имени связывают с заботливостью и рассудительностью.

* Лутфулла — означает «милость Бога», «Божий дар». Имя выражает благодарность за ниспосланное благословение.

* Максуд — имя со значением «желанная цель», «предмет стремления», «смысл». Оно указывает на важность намерений и осознанности в поступках человека.

* Малик — переводится как «владыка», «правитель», «хозяин». В форме с определенным артиклем относится к одному из имен Всевышнего, подчеркивая Его абсолютную власть.

* Мансур — означает «победоносный», «тот, кому дарована победа». Это слово входило в титул халифа Абу Джафара аль-Мансура, одного из правителей Аббасидского халифата.

* Марат — имя, получившее распространение у татар в XX веке в честь деятеля Французской революции Жана-Поля Марата. Оно ассоциируется с решительностью и активной жизненной позицией.

* Махди — означает «ведомый по правильному пути». В исламской эсхатологии Махди — праведный предводитель, который появится перед Концом света для восстановления справедливости.

* Махмуд — переводится как «достойный похвалы», «почитаемый». Имя образовано от того же корня, что и Мухаммад, и подчеркивает признание заслуг человека.

* Миннияр — трактуется как «помощник», «добрый друг», «поддерживающий». Имя связано с идеей содействия и благих поступков.

* Мирза — титульное имя со значением «господин», «представитель знати». В прошлом употреблялось как обращение к дворянам и образованным людям.

* Михман — переводится как «гость». Имя отражает традиционное восточное уважение к гостеприимству.

* Мубин — означает «ясный», «очевидный», «разъясняющий истину». В религиозных текстах слово употребляется для обозначения явной истины.

* Музаффар — переводится как «одержавший победу», «триумфатор». Имя символизирует успех и воинскую доблесть.

* Мунир — означает «озаряющий», «несущий свет». Часто используется в переносном смысле как символ знания и духовного просвещения.

* Мурад — переводится как «желание», «намерение», «заветная цель». Имя выражает стремление к достижению мечты.

* Муртаза — означает «избранный», «удостоенный благосклонности». Это одно из почетных прозвищ имама Али ибн Абу Талиба, четвертого праведного халифа.

* Муса — имя пророка, известного в Библии как Моисей. В традиции связывается с историей спасения младенца, извлеченного из воды, и символизирует лидерство и верность Богу.

* Муслим — переводится как «предавший себя Богу», «последователь ислама». Имя подчеркивает религиозную принадлежность и преданность вере.

* Мустафа — означает «избранный», «предпочтенный». Это одно из имен пророка Мухаммада, подчеркивающее его особую миссию.

* Мухаммад — переводится как «многократно восхваляемый». Имя принадлежит заключительному пророку ислама и широко распространено в мусульманском мире.

* Мухсин — означает «творящий добро», «благодетель». В исламской этике ихсан — это высшая степень добродетели, и имя связано с этим понятием.

* Мухтар — переводится как «избранный», «имеющий право выбора». Имя ассоциируется со свободой воли и ответственностью.

* Наби — означает «пророк», «вестник Божий». В исламской традиции так называют людей, получивших откровение.

* Надир — переводится как «редкий», «уникальный». Имя подчеркивает исключительность человека.

* Назар — имеет значения «взгляд», «наблюдение», «обет». Имя связано с внимательностью и посвящением себя высокой цели.

* Назим — означает «упорядочивающий», «организующий». Имя отражает стремление к порядку и гармонии.

* Назиф — переводится как «чистый», «аккуратный». Подчеркивает опрятность и нравственную чистоту.

* Наиль — означает «достигающий», «получающий дар». Имя выражает идею успеха и обретения благ.

* Нариман — древнеперсидское имя со значением «могучий», «стойкий». В эпосе «Шахнаме» Нариман — герой, символ силы.

* Нугман — имя, связанное с милосердием и благодеянием. Его носил известный богослов Абу Ханифа ан-Нугман, основатель ханафитской школы права.

* Нур — переводится как «свет», «сияние». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего, символизируя Божественный свет.

* Нуриман — составное имя со значением «свет веры». Оно выражает духовное просветление.

* Равиль — имя, которое трактуется как «юноша», «путешественник» или «весенний свет». Ассоциируется с молодостью и обновлением.

* Радик — происходит от слова «луч», символизирует солнечный свет и энергию.

* Раис — переводится как «глава», «предводитель». Имя подчеркивает лидерские качества.

* Райян — название райских врат, через которые войдут соблюдавшие пост в месяц Рамадан. Имя связано с духовной наградой и благочестием.

* Рамадан — название девятого месяца исламского календаря, времени обязательного поста. Детей, рожденных в этот месяц, часто называли этим именем.

* Рамиз — означает «знак», «символ». Имя ассоциируется с указанием на добро и правильный путь.

* Рамиль — трактуется как «наделенный тайным знанием» или «чародей». В переносном смысле подчеркивает загадочность.

* Расул — означает «посланник», «вестник». В религиозном контексте так называют пророков, получивших откровение.

* Рауф — переводится как «сострадательный», «милостивый». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Рафик — означает «друг», «спутник», «мягкий по характеру». Подчеркивает доброжелательность.

* Рахим — переводится как «милосердный». В форме с артиклем является одним из имен Всевышнего.

* Рахман — означает «всемилостивый», «прощающий». С артиклем относится к одному из главных Божественных имен.

* Рашад — в зависимости от ударения означает «здравомыслие», «осознанность» или «идущий верным путем». Имя связано с разумностью и зрелостью.

* Рашид — переводится как «благоразумный», «следующий правильному пути». Имя подчеркивает рассудительность.

* Ринат — имя латинского происхождения со значением «возрожденный». Символизирует обновление и новую жизнь.

* Рифат — переводится как «возвышенность», «знатность». Подчеркивает высокий статус.

* Рифкат — означает «дружелюбие», «доброта». Имя связано с мягкостью характера.

* Рузиль — персидское имя со значением «счастливый», «удачливый».

* Руслан — имя тюркского происхождения, связанное со словом «лев». Символизирует силу и отвагу.

* Рустам — имя легендарного героя персидского эпоса, прославленного богатырской силой. Ассоциируется с мощью и доблестью.

* Рушан — означает «светлый», «сияющий». Имя символизирует ясность и доброту.

* Сабир — переводится как «терпеливый». Подчеркивает выдержку и стойкость.

* Сабит — означает «твердый», «постоянный», «верный слову». Имя носил отец Абу Ханифы, известного богослова.

* Сабур — переводится как «очень терпеливый». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Садык — означает «правдивый», «искренний», «верный друг». Это одно из почетных качеств пророка Мухаммада.

* Саид — переводится как «господин», «уважаемый человек». Используется и как титул для потомков пророка.

* Салават — означает «благословение», «прославление». Связано с произнесением благопожеланий пророку.

* Салман — переводится как «невредимый», «спокойный». Известно благодаря сподвижнику пророка — Салману аль-Фариси.

* Салах — означает «праведность», «благочестие», «польза». Имя подчеркивает стремление к добрым делам.

* Самат — переводится как «вечный», «самодостаточный». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Самир — означает «собеседник», «тот, кто ведет беседу ночью». Имя ассоциируется с общительностью.

* Саттар — переводится как «покрывающий недостатки», «защищающий». В форме с артиклем относится к одному из имен Всевышнего.

* Сафа — означает «чистота», «искренность». Символизирует открытость сердца.

* Сулейман — имя пророка и правителя, известного в Библии как Соломон. В исламской традиции он славился мудростью и даром понимать язык животных.

* Султан — переводится как «власть», «правитель». Исторически это титул глав государств в мусульманском мире.

* Суфьян — древнее арабское имя, которое носил выдающийся богослов первых поколений мусульман Суфьян ас-Саури. Ассоциируется с ученостью и благочестием.

* Таир — переводится как «летящий», «парящий». Образно имя ассоциируется со свободой, стремлением к высоте и духовному подъему.

* Талгат (Талат) — трактуется как «красивый облик», «приятная внешность», «привлекательность». В переносном смысле подчеркивает внутреннее и внешнее достоинство человека.

* Тахир — означает «чистый», «непорочный», «безгрешный». В религиозном контексте имя связывают с духовной чистотой и нравственной безупречностью.

* Тимерлан (Тимур) — переводится как «железный», «крепкий», «стойкий». Исторически имя прославилось благодаря среднеазиатскому полководцу, символизируя силу характера и несгибаемость.

* Умар — означает «жизнь», «долголетний». Это имя носил второй праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб, известный справедливостью и государственным талантом.

* Умит (Умид) — переводится как «надежда», «ожидание», «заветная мечта». Имя выражает веру в светлое будущее и исполнение желаний.

* Фазиль — означает «образованный», «добродетельный», «превосходящий в знаниях». В классической культуре так называли людей, отличавшихся ученостью и высокими моральными качествами.

* Фаиз — переводится как «победитель», «достигший успеха». Имя подчеркивает стремление к цели и способность преодолевать трудности.

* Фаиль — трактуется как «совершающий добро», «несущий добрый знак». В переносном смысле имя ассоциируется с человеком, приносящим удачу.

* Фарид — переводится как «единственный», «неповторимый», «уникальный». Имя подчеркивает исключительность и особенность его носителя.

* Фарук — означает «различающий истину и ложь». Это почетное прозвище второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, полученное за справедливость и проницательность.

* Фаттах (Фаттахетдин) — переводится как «открывающий», «дарующий победу», «раскрывающий пути к благу». В исламской традиции относится к одному из прекрасных имен Всевышнего с артиклем «аль».

* Фатых (Фатих) — означает «завоеватель», «победитель», «открывающий новое». Прозвище османского султана Мехмеда II, покорившего Константинополь.

* Фаяз — переводится как «щедрый», «изобильный», «дарующий блага». Имя символизирует великодушие и открытость души.

* Фянис (Фанис) — трактуется как «маяк», «источник света». Имя символизирует человека, освещающего путь другим.

* Хабиб — означает «любимый», «дорогой», «близкий друг». В исламской традиции так называют пророка Мухаммада.

* Хайдар — переводится как «лев». Это одно из прозвищ имама Али ибн Абу Талиба, символизирующее храбрость и силу.

* Хайретдин — означает «лучший в вере», «благо религии». Имя подчеркивает стремление к духовному совершенству и служению.

* Хаким — переводится как «мудрый», «ученый», «знающий». С артиклем «аль» относится к одному из имен Всевышнего, обозначая совершенную мудрость.

* Халик — означает «создатель», «творец». В религиозной традиции это одно из имен Всевышнего с артиклем «аль», указывающее на акт сотворения мира.

* Халиль — переводится как «близкий друг», «преданный». Это почетное прозвище пророка Ибрахима, известного как «друг Бога».

* Хамзат (Хамза) — трактуется как «сильный», «стойкий». Имя носил дядя пророка Мухаммада Хамза ибн Абд аль-Мутталиб, прославившийся храбростью.

* Хамид — переводится как «достойный похвалы», «восхваляемый». Имя образовано от корня, связанного с благодарностью и прославлением.

* Хаммат (Хаммад) — означает «многократно восхваляющий». Имя подчеркивает благочестивость и благодарность.

* Ханиф — переводится как «искренне верующий», «следующий истинной вере». Так называли пророка Ибрахима как приверженца единобожия.

* Харис — означает «защитник», «страж», «оберегающий». Имя подчеркивает ответственность и готовность стоять на страже близких.

* Харун — имя пророка, брата Мусы; в библейской традиции соответствует Аарону. В исламских источниках Харун известен как помощник и сподвижник Мусы в его миссии.

* Хасан — переводится как «красивый», «добрый», «благой». Это имя носил старший внук пророка Мухаммада, почитаемый в исламской истории.

* Хафиз — означает «хранитель», «оберегающий», а также «знающий Коран наизусть». С артиклем «аль» относится к одному из имен Всевышнего.

* Хусаин (Хусейн) — уменьшительная форма от имени Хасан, означает «маленький красивый», «прекрасный». Это имя носил младший внук пророка Мухаммада, ставший символом стойкости и мученичества.

* Чингиз — имя монгольского происхождения со значением «великий», «могущественный». Прославлено Чингисханом, основателем Монгольской империи.

* Шайзар (Шахизар) — трактуется как «крупный самородок золота». Имя ассоциируется с ценностью и благородством.

* Шакир — означает «благодарный», «ценящий дары». С артиклем «аль» относится к одному из имен Всевышнего.

* Шамиль — переводится как «всеобъемлющий», «универсальный». Имя подчеркивает широту взглядов и разносторонность личности.

* Шариф — означает «благородный», «знатный», «почтенный». Так традиционно называют потомков пророка Мухаммада.

* Шаукят — переводится как «сила», «величие», «могущество». Имя символизирует внутреннюю мощь и авторитет.

* Шафи — означает «исцеляющий», «дарующий выздоровление». В богословской традиции с артиклем «аль» относится к одному из имен Всевышнего.

* Шахбулат — составное имя: «шах» означает «правитель», «владыка», а «булат» — «крепкая сталь». В целом имя символизирует твердость и лидерские качества.

* Шукран — переводится как «благодарность», «признательность». Имя выражает умение ценить добро.

* Шухрат (Шохрат) — означает «слава», «известность», «почет». Имя ассоциируется с общественным признанием и уважением.

* Эльмир — древнегерманское по происхождению имя, означающее «знаменитый», «благородный». В разных культурах ассоциируется с красотой и достоинством.

* Эмиль — имя латинского происхождения со значением «старательный», «трудолюбивый». Получило широкое распространение в Европе благодаря римскому роду Эмилиев.

* Эмир — переводится как «правитель», «предводитель», «командующий». В истории исламских государств эмиром называли главу области или военного руководителя.

* Юнус — имя пророка, соответствующее библейскому Ионе; иногда переводится как «голубь». В Коране рассказывается о его испытании и чудесном спасении.

* Юсуф — имя пророка, сына Якуба, известного красотой и даром толкования снов; соответствует библейскому Иосифу. Его история подробно изложена в Коране как пример терпения и верности.

* Явар — персидское имя со значением «помощник», «поддержка». Подчеркивает готовность прийти на выручку.

* Якуб — имя пророка, известного в библейской традиции как Иаков; трактуется как «следующий по пятам» или «последователь». В исламской истории почитается как отец пророка Юсуфа.

* Ямин — переводится как «правый», «справедливый», а также «клятва». Имя связано с представлением о честности и верности слову.

* Яран — персидское имя со значением «друг», «близкий товарищ». Символизирует верность и преданность.

* Ярулла — составное имя со значением «друг Бога» или «следующий заветам Всевышнего». Подчеркивает религиозную приверженность и духовную близость к Творцу.

* Ясин — название одной из сур Корана, почитаемой в исламской традиции. Имя символизирует связь с Священным Писанием.

* Ясир — означает «легкий», «облегчающий». Имя выражает пожелание легкой судьбы и благоприятного пути.

* Ясмин — персидское имя, связанное с цветком жасмина. Ассоциируется с красотой, нежностью и приятным ароматом.

dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Почему вырос интерес к традиционным именам

По наблюдениям экспертов, в последние годы интерес к традиционным именам усилился. Давид Аляутдинов связывает это с духовным пробуждением и стремлением к осознанной религиозной идентичности.

В первую очередь, поясняет эксперт, это следствие общего духовного пробуждения среди мусульман в России и во всем мире. Мусульмане стали более осознанно подходить к своей вере, стремиться глубже изучать ее традиции и следовать ее предписаниям во всех аспектах жизни, начиная с имени новорожденного.

Также, продолжил Аляутдинов, это возвращение к своим культурным корням. В советский период многие традиционные имена были вытеснены или русифицированы. Сейчас люди хотят восстановить эту связь поколений, подчеркнуть свою культурную и религиозную идентичность. Имя становится своего рода маркером принадлежности к богатому исламскому наследию.

Как это ни парадоксально, глобализация, которая стирает границы, одновременно вызывает и обратную реакцию – желание сохранить свою уникальность. На фоне унификации и доминирования западной культуры стремление дать ребенку красивое, осмысленное, традиционное имя – это акт мягкого культурного сопротивления, способ заявить о своей самобытности в глобализованном мире. Давид Аляутдинов специалист по исламской культуре

Таким образом, тренд на традиционные имена – это позитивный признак укрепления религиозного самосознания и культурного возрождения мусульманских общин, заключил он.