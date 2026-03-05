Размер шрифта
Наука

У какао обнаружили неожиданный эффект, влияющий на работоспособность мозга

Psychopharmacology: какао может ускорять реакцию мозга во время физической нагрузки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых под руководством Хаято Цукамото из Университет Васэда в Японии выяснила, что употребление одной дозы какао, богатого флаванолами, может улучшать скорость реакции и способность принимать решения во время интенсивных физических нагрузок. При этом люди ощущают ту же степень усталости, что и без добавки. Работа опубликована в журнале Psychopharmacology.

Исследователи изучали, как когнитивная усталость влияет на спортивные результаты и могут ли пищевые вещества защитить умственные функции во время нагрузок. Главное внимание ученые уделили так называемым исполнительным функциям мозга — системе, которая отвечает за концентрацию, контроль импульсов и принятие решений. Именно она помогает спортсменам быстро реагировать на происходящее во время игр вроде футбола или баскетбола.

Длительная умственная работа приводит к когнитивной усталости. Она замедляет реакцию и увеличивает вероятность ошибок. Физические нагрузки могут усиливать этот эффект.

Чтобы проверить, могут ли помочь природные вещества, ученые исследовали флаванолы какао — соединения, содержащиеся в семенах какао-дерева. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и ранее уже связывались со снижением умственной усталости.

В эксперименте приняли участие 18 здоровых мужчин около 20 лет. Каждый из них прошел два испытания. В один день участники принимали капсулу с 500 мг флаванолов какао, в другой — капсулу с минимальной дозой (50 мг), которая служила плацебо. Капсулы выглядели одинаково, чтобы участники не знали, какой вариант получают.

Через час после приема добавки мужчины выполняли тест на когнитивные способности. В нем участникам нужно определить цвет текста, игнорируя значение слова, что требует подавления автоматической реакции. После этого участники в течение 50 минут крутили педали велотренажера и одновременно продолжали выполнять этот тест. Такая комбинация физической и умственной нагрузки должна была вызвать выраженную когнитивную усталость.

Результаты показали, что после приема высокой дозы флаванолов участники быстрее реагировали на сложные задания и лучше подавляли неправильные импульсы. Этот эффект сохранялся и во время интенсивной физической нагрузки.

При этом сами участники сообщали о таком же уровне усталости, как и при приеме плацебо. Иными словами, их субъективные ощущения не изменились, хотя мозг работал эффективнее.

Анализы крови не выявили изменений в маркерах окислительного стресса или уровне белка BDNF, который поддерживает рост нейронов. Поэтому точный механизм действия пока остается неясным.

Исследователи предполагают, что флаванолы могут улучшать кровоток в мозге. Это позволяет лучше снабжать кислородом области, отвечающие за движение и принятие решений, что особенно важно во время одновременной физической и умственной нагрузки.

Ранее в мозге буддийских монахов обнаружили неожиданные изменения.

 
